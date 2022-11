Elchingen: Hoher Sachschaden nach Brand in Firma

Bei einem Brand in einem Firmengebäude in Unterelchingen, im Kreis Neu-Ulm, ist am Samstag ein hoher Sachschaden entstanden. Das Feuer entstand laut Polizei in einem Baucontainer

Der Baucontainer, der dem Aufenthalt der Arbeiter diente, geriet am Samstagvormittag in Brand. Da der Container in unmittelbarer Nähe zu einer Firmenhalle stand, geriet auch diese teilweise in Brand. Ein weiteres Ausbreiten des Feuers konnte die Feuerwehr jedoch verhindern. Dennoch brannte der Container vollständig aus und auch das Firmengebäude wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 400 000 Euro. Die Brandursache ist unklar, Hinweise auf Brandstiftung gebe es jedoch bislang keine, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand.

