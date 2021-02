Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Ellwangen (Ostalbkreis) ist am Dienstagabend ein hoher Sachschaden entstanden. Der Bewohner wurde leicht verletzt. Das Feuer brach gegen 20 Uhr im Bereich der Küche aus. Warum, ist noch unklar. Der 60-jährige Mann, der allein in dem Haus wohnt, konnte noch selbstständig das Haus verlassen. Er erlitt laut Polizei aber eine leichte Rausgasvergiftung. Für ihn wurde laut "Schwäbischer Post" am Abend eine Notunterkunft organisiert. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.