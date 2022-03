Aalener Student will Hörgeräte zuverlässiger machen

per Mail teilen

Hörgeräte müssen individuell angepasst werden. Dabei geht's auch um Stör- und Nebengeräusche. Die Hochschule Aalen forscht über Hörtests unter dem Motto: Zuverlässig besser hören.

Mit Hörgeräten ist es fast so wie mit künstlichen Zähnen oder einer neuen Brille: Entweder, es passt alles, dann funktioniert es auch wieder mit dem Sehen und Hören. Oder eben nicht. Wer ein Hörgerät braucht, muss vorher Tests machen, damit die Geräte richtig eingestellt und individuell angepasst werden können. Störgeräusche sind da ein großes Thema. Der 26-jährige Fabian Eberling forscht dazu an der Hochschule Aalen im Bereich Hörakustik.

Experimente in der Hörakustik an der Hochschule Aalen Hochschule Aalen, Rainer Pfisterer

Wenn es im Ohr nur noch plätschert...

Ein plätschernder Brunnen, eine belebte Fußgängerzone, Gespräche am Nebentisch: Situationen, die für schwerhörige Menschen schnell zum Problem werden können. Der Student der Hörakustik hat das am eigenen Leib erfahren, denn er trägt selbst ein Hörgerät. Nun hat er an der Aalener Hochschule ein spezielles Computerprogramm entwickelt. Es überprüft die wichtigen Hörtests wie den "Freiburger Einsilbertest", die für eine optimale Einstellung nötig sind. Dabei müssen Kundinnen und Kunden einsilbige Worte nachsprechen, um zu testen, wie gut das jeweilige Hörgerät funktioniert. Vom Ergebnis dieser Sprachtests hängt es auch ab, ob die Krankenkasse einen Zuschuss zahlt.

Aalener Student erforscht Hörtests im Störlärm

Mit seinem neuen Computerprogramm misst Eberling, wie zuverlässig Menschen mit Hörgeräten Worte auch bei Lärm erkennen. "Das Verstehen von Sprache im Störgeräusch ist das häufigste Problem von Schwerhörigen," betont die betreuende Aalener Professorin Annette Limberger. Daher sei diese Arbeit wichtig für die Analyse von Hörsystemen.

Damit Geräte den lästigen Störschall unterdrücken können, müssen sie ihn zuerst erkennen. Sie brauchen dafür eine gewisse Zeit, so Fabian Eberling, um zu unterscheiden: "Handelt es sich um Sprache oder waren es zum Beispiel nur Wortfetzen, die irgendwo in der Umgebung auftauchen, die aber jetzt für den Träger aktuell gar nicht relevant sind?" Bei den bisher angewandten Tests sieht der Aalener Student auf jeden Fall Verbesserungsbedarf.

3,7 Millionen Menschen tragen Hörgeräte

In unserer älter werdenden Gesellschaft sind immer mehr Menschen auf Hörgeräte angewiesen, derzeit 3,7 Millionen. Dabei macht die Technik große Fortschritte, erklärt Fabian Eberling, allerdings seien Situationen mit mehreren Sprechern noch schwierig. "Da gibt es eine sogenannte Richtcharakteristik, also die Richtung, auf die sich ein Hörgerät konzentriert. Und in die Richtung muss man als Träger aktuell noch den Kopf eben drehen, damit der Fokus wirklich auf der Person liegt, mit der ich mich unterhalten möchte."