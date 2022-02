Heiraten am 2.2.22 in Ulm: So viel Glück bringt die Schnapszahl

Die Hochzeitslust an Schnapszahl-Daten ist groß: Auch in Ulm war das Standesamt am 2.2.22 ausgebucht. Die frisch geschlossenen Ehen haben hierzulande sogar einen weiteren Vorteil.

Katharina Nothelfer und Lutz Schubert umarmen sich innig und lachen. Sie stehen im kleinen Zimmer im Ulmer Rathaus. Vor wenigen Minuten haben sie sich das Ja-Wort gegeben - an einem erinnerungswürdigen Datum: dem 2.2.22. Dass es ein Schnapszahl-Datum werden soll, war nicht von Anfang an klar. Das Paar habe zunächst überlegt, Ende Januar oder Anfang Februar zu heiraten. Doch dann fiel der Blick in den Kalender. Katharina Nothelfer und Lutz Schubert sagen Ja. SWR Rudi Koch "Als wir den Termin dann gesehen haben, dachten wir: ach, das ist ja witzig, das können wir machen." An diesen Tag werden sie sich - da sind sich die beiden sicher- wohl bis an ihr Lebensende erinnern. Doch das eingängige Hochzeitsdatum hat auch einen Haken, scherzt Lutz Schubert: "Das ist ja jetzt wirklich kein Datum, das man als Pin-Code fürs Handy verwenden kann." Die Ehe der beiden steht unter einem guten Stern. Das sagt zumindest eine Erhebung von Betrugstest.com. Demnach werden die Ehen, die in Ulm geschlossen werden, bundesweit am wenigsten geschieden. Für die zwei Frischgetrauten ist das aber kein Argument, sagen sie lachend: "Wir vertrauen auf unsere Partnerschaft mehr als auf Statistik." Acht Trauungen an einem Tag Das Ulmer Standesamt ist auch an diesem Schnapszahl-Datum ausgebucht. Insgesamt acht Vermählungen stehen im Kalender. "Wir schauen, dass wir maximal zwei bis drei Hochzeiten am Stück machen, dann wechseln wir durch und es kommt der nächste Standesbeamte", erläutert Standesbeamtin Martina Stürner. Katharina Nothelfer und Lutz Schubert wollen ihren Hochzeitstag ganz entspannt verbringen. Sekt, Essen und Escape Room mit der Familie stehen auf dem Plan. Weiteres Schnapszahl-Datum im Februar Und wer an diesem Schnapszahl-Datum außerdem keinen Termin bekommen hat, hat theoretisch noch eine weitere Chance - und zwar am 22.2.22.