Hochzeit am 2.2.22 oder 22.2.22 - Wo Sie noch Termine kriegen

Das kommt nur alle paar Jahre vor: Daten mit gleichen Zahlen sind bei Heiratswillingen sehr beliebt. Zum Beispiel am 2.2.22 oder dem 22.2.22. Für Kurzentschlossene gibt es sogar noch Termine.

Am 2.2.22 ist hier noch nicht die Hölle los: Der Trauraum des Neu-Ulmer Standesamtes. Stadt Neu-Ulm (Archivbild)

Die Hochzeitslust der Neu-Ulmerinnen und Neu-Ulmer hält sich derzeit offenbar in Grenzen. Am 2.2.22 hat sich kein einziges Paar gemeldet, bestätigt der Leiter des Standesamtes, Marcus Mühlbauer.

Und am 22.2.22? Da liefe "mehr als im Durchschnitt", so Mühlbauer. Heißt konkret: Es finden immerhin vier Hochzeiten in Neu-Ulm statt. Für einen Wochentag sei dies eben schon überdurchschnittlich.

2.2.22 und 22.2.22. Magische Zahlen vielleicht. Aber es geht keine magische Wirkung auf Hochzeitspaare von ihnen aus. SWR

Heiraten bei Donaunebel lockt nur Wenige

Was waren das für Zeiten, als am 8.8.88 oder am 9.9.99 die Rathäuser und Standesämter überquollen. Aber: Das sind Daten in der warmen Jahreszeit. Heiraten im Februar hingegen verspricht durchfrorene Bräute und schlotternde Ehegatten.

Januar und Februar sind Monate, die allgemein ruhig verlaufen für Standesbeamte, klärt Marcus Mühlbauer auf. Erschwerend hinzu kommt, dass bestimmte Hochzeits-Locations, wie etwa der Neu-Ulmer Wasserturm, gar nicht beheizbar sind. Als Attraktion fallen die also in den Wintermonaten aus.

Dient seit vergangenem Sommer auch als Hochzeitslocation: der Wasserturm in Neu-Ulm. In der kalten Jahreszeit aber bleibt er den Brautpaaren verwehrt - mangels Heizung. SWR Oliver Schmid

Und die Pandemie macht die Situation auch nicht einfacher: Die Inzidenzen sind hoch. Auch dies sei ein Grund, lieber im Frühjahr und Sommer zu heiraten, meint Mühlbauer.

Der Trauraum des Ulmer Standesamtes. Am 2.2.22 und am 22.2.22 wird er zum "Durchlauferhitzer". Stadt Ulm, Standesamt

Ulm wird zum Hochzeits-Hotspot

All diese Nachteile einer Hochzeit im Febraur gelten freilich auch für Ulm. Dennoch ist hier das Interesse an den Daten mit den vielen Zweien ungleich größer.

Hier sei man derzeit "Land unter", sagt die Teamleiterin im Ulmer Standesamt, Hannelore Schmuker. Aber relativiert alsbald: Nicht die vielen Hochzeiten machen so viel Arbeit, sondern die anderen Aufgaben, die das Amt zu erledigen habe.

An den beiden Stichdaten jedenfalls geht es rund. Am 2.2. und 22.2. sind quasi alle Termine belegt, nur einer sei noch am 22. Februar zu haben, sagt Hannelore Schmuker. (Stand 18.1.2022).

Aber die Gesamtzahl der Hochzeiten ist dann doch überschaubar. Pro Tag sind in Ulm maximal neun Trauungen möglich.

Die Klosterbibliothek Wiblingen: Sehr gefragt bei Brautpaaren. Aber erst ab dem Frühjahr. SWR Rainer Schlenz

Das Schmuckstück unter den Ulmer Hochzeitslocations ist die Bibliothek im Kloster Wiblingen. Sehr, sehr schön - allein es fehlt auch dort die Heizung. Der Raum ist im Februar nicht benutzbar.

Heiraten am 2.2. in Schwäbisch Gmünd: Interesse überschaubar

Das Standesamt in Schwäbisch Gmünd nimmt in puncto Hochzeit am 2.2. einen Mittelplatz ein. Am 2.2. haben sich drei Paare gemeldet, bestätigt eine Sprecherin. Und am 22.2. sind es fünf. Von einem Run auf die Standesämter kann also bislang keine Rede sein. Aber das kann sich ja noch ändern.