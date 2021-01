Das Tauwetter und der Regen sorgen bei Donau, Iller und Riss für steigende Pegelstände. Die Städte Ulm und Neu-Ulm haben jetzt reagiert und wegen Hochwasser einige ufernahe Wege gesperrt.

In Neu-Ulm trifft es den Radwanderweg entlang der Iller zwischen der Illerbrücke und der Adenauerbrücke. Die Feuerwehr beobachtet darüber hinaus die Geh- und Radwegunterführung an der Gänstorbrücke. Auf der anderen Seite der Donau sperrt die Stadt Ulm den Donauradweg zwischen Donautal und dem unterem Donauturm.

Zur Sicherheit wurden am Freitag beim Donaubad in Neu-Ulm Hochwasserschutzwände aufgebaut. (Archivbild) Ralf Zwiebler, z-media

Am Donaubad in Neu-Ulm wurden vorsorglich im Laufe des Tages trotzdem die mobilen Hochwasserschutzwände aufgebaut, sagte eine Sprecherin der Stadt auf SWR-Anfrage. Es werden wahrscheinlich die einzigen bleiben, wenn sich die Prognosen nicht deutlich verschlimmern. Die Feuerwehr Ulm ist nach eigenen Angaben in Alarmbereitschaft. Der Scheitelpunkt der Donau wird derzeit am Sonntag erwartet.

Kein schlimmes Hochwasser erwartet

Ein schlimmes Hochwasser erwarten die Verantwortlichen aber nicht. "Wir haben im Moment eine anhaltende Hochwassersituation in Baden-Württemberg, aktuell ist jedoch nicht mit dramatischen Auswirkungen zu rechnen", sagte Rüdiger Friese, Hydrologe der Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) Baden-Württemberg. Er rechne am Wochenende zwar vereinzelt mit überschwemmten Radwegen und Kreisstraßen, gehe jedoch nicht von schweren Schäden aus.

Der Scheitelpunkt der Donau in Ulm wird derzeit am Sonntag erwartet. (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Stefan Puchner

An der Riss in Warthausen (Kreis Biberach) ist der Pegelstand bereits auf dem Niveau eines fünfjährlichen Hochwassers. In Ostwürttemberg, an der Jagst, der Brenz oder der Eger, ist die Lage dagegen noch ziemlich entspannt.

Hochwasservorhersagezentrale rechnet bis Samstag mit Anstieg der Pegelstände

Bis Samstag erwartet der Experte der Hochwasservorhersagezentrale vereinzelt noch einen Anstieg von Pegelständen. Bis Sonntag soll es weiter regnen. Im Schwarzwald und im Allgäu erwarten die Meteorologen des DWD in den nächsten 48 Stunden 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter, hinzukommen 20 bis 30 Liter durch geschmolzenen Schnee.