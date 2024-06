THW in Ulm verlädt weitere Sandsäcke für Hochwassergebiete

per Mail teilen

Ehrenamtliche des THW haben am Dienstag im Logistikzentrum weitere Sandsäcke befüllt und verladen. Präsidentin Sabine Lackner bedankte sich bei den Freiwilligen für ihre Arbeit.

Von Ulm aus ist am Dienstagmittag ein Transporter mit mehreren tausend Sandsäcken in Richtung Bayern losgefahren. Helferinnen und Helfer des Technischen Hilfswerkes (THW) haben sie stundenlang im Ulmer Logistikzentrum befüllt und auf den Lkw geladen.

Freiwillige aus dem ganzen Land befüllen Sandsäcke in Ulm

Zwei Dutzend Freiwillige aus ganz Baden-Württemberg sind am Sonntagabend im Logistikzentrum eingetroffen. In wechselnden Schichten befüllen sie die Säcke mit Sand, verschnüren und verladen sie. Über 87 Tonnen Sand haben die Helferinnen und Helfer schon verarbeitet. Eine davon ist Sophie Schweiz. Die 20-Jährige ist aus Waldshut-Tiengen im äußersten Südwesten des Bundeslandes angereist. Es mache ihr Spaß, mit den anderen Freiwilligen zusammenzuarbeiten arbeiten, sagt sie: "Weil man einfach die Gemeinschaft hier spürt und man weiß, dass es etwas bringt, was man hier macht."

Gute Zusammenarbeit von Feuerwehr, THW und Polizei

Die Sandsäcke werden aktuell vor allem in Passau gebraucht, wo das Hochwasser fast die Zehn-Meter-Marke erreicht hat. Am Vormittag war auch THW-Präsidentin Sabine Lackner in Ulm. Sie dankte den Freiwilligen für ihre Arbeit und die gute Zusammenarbeit mit den Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr.

Befüllen, zuschnüren, verladen: Die Sandsäcke, die das Technische Hilfswerk im Logistikzentrum in Ulm vorbereitet hat, sollen in den überfluteten Gebieten in Baden-Württemberg und Bayern das Hochwasser zurückdrängen. SWR Catharina Straß

Die vergangenen Wochen seien für die Helferinnen und Helfer anstrengend gewesen. Denn vor dem aktuellen Hochwasser war das THW auch schon im Einsatz, nach starken Regenfällen in Rheinland-Pfalz und Hessen vor zehn Tagen, so Lackner weiter.

Was ist das THW? Das Technische Hilfswerk ist die Zivil - und Katastrophenschutzorganisation des Bundes. Sie leistet seit mehr als 70 Jahren technische Hilfe im In- und Ausland, beispielsweise bei Naturkatastrophen und Unfällen. Beim Hochwasser der vergangenen Tage waren seit 30. Mai mehr als 2.500 ehrenamtliche Kräfte des THW aus rund 170 Ortsverbänden im Einsatz. Menschen retten, Gebäude sichern, Gefahrenstoffe beseitigen oder Trinkwasser aufbereiten, - das sind alles Aufgaben, in denen das Technische Hilfswerk Einsatzkräfte unterstützt. Nach Angaben des THW engagieren sich rund 88.000 Ehrenamtliche in der Organisation. Sie sind Partner vor Ort, für Feuerwehr, Polizei und Hilfsorganisationen. Quelle: THW

Die letzten Wochen waren für unsere ehrenamtlichen Einsatzkräfte schon sehr anstrengend und sie haben alles gegeben.

THW-Präsidentin fordert mehr Investitionen

Angesichts der zunehmenden Extremwetterereignisse bräuchten die Einsatzkräfte jetzt eine bessere Ausstattung, forderte die Präsidentin. Moderne Fahrzeuge, mehr Räume zur Einsatzplanung und Unterbringung, damit die Ehrenamtlichen auch bei der nächsten Katastrophe schnell mitanpacken können.