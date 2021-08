Nach einem Unwetter am Donnerstagabend ist in Lorch im Ostalbkreis der Götzenbach stellenweise über die Ufer getreten. Das Wasser lief in etwa zehn Häuser.

Die Feuerwehr baute Sandsäcke auf. © onw-images / Marius Bulling

Die Feuerwehr baute Sandsäcke auf und sperrte mehrere Straßen ab. Inzwischen hat sich die Lage jedoch wieder beruhigt.

Donaubahn bis nächste Woche gesperrt

Im Alb-Donau-Kreis ist die Bahnstrecke zwischen Ehingen und Munderkingen wegen Hochwassers gesperrt. Seit Donnerstagabend fahren dort auf der Donaubahn keine Züge mehr. Gleise seien über- und unterspült, teilte die Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG mit. Zugfahrgäste müssen nun zwischen Ehingen und Munderkingen auf Busse umsteigen. Vor Fahrtantritt sollten Bahnkunden deshalb ihre Reiseverbindungen überprüfen. Die Notbusse halten unterwegs auch in Rottenacker. Die Sperrung der Donaubahn dauert voraussichtlich bis Mitte nächster Woche, teilte die Bahn am Freitagnachmittag mit.

Wegen der Regenmengen im Allgäu warnt das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth vor Hochwasser an Donau und Iller. Demnach könnten an den Pegeln in Neu-Ulm und in Ulm-Wiblingen die Meldestufe zwei überschritten werden. Es wird vor Ausuferungen und Überschwemmungen gewarnt.

Hochwasserlage in Gerlenhofen und Dietenheim entspannt sich

In Gerlenhofen und Dietenheim (Kreis Neu-Ulm) entspannt sich hingegen die Hochwasserlage. Die beiden Orten waren zuletzt vom hohen Grundwasserspiegel betroffen.

Der Landgraben in Gerlenhofen ist teilweise über die Ufer getreten Pressestelle Stadt Neu-Ulm

Der Grundwasserspiegel ist jedoch wieder gesunken. Das bedeutet Aufatmen in den Neu-Ulmer Stadtteilen Gerlenhofen, Burlafingen und Ludwigsfeld sowie im gesamten Illertal. Durch die Kiesböden kann dort Oberflächenwasser leicht versickern, aber dadurch steigt auch der Grundwasserspiegel schnell an.

In Gerlenhofen war seit Freitag vergangener Woche der Grundwasserspiegel deshalb um mehr als ein Meter gestiegen. In vielen Kellern stand das Wasser teilweise bis zu 60 Zentimeter hoch. Auch in Dietenheim waren am vergangenen Wochenende rund 60 Keller, die nicht durch eine spezielle Stahlbetonwanne, die sogenannte weiße Wanne, geschützt sind, voll mit Wasser gelaufen.

Laut Bürgermeister Christopher Eh wird die Stadt infolge des nachträglich ausgerufenen Notstands die Kosten für die Feuerwehreinsätze übernehmen. Diese belaufen sich zwischen 15.000 und 20.000 Euro.