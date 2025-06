Hochwasser am Umspannwerk: Was Erbach aus der Beinahe-Katastrophe gelernt hat

Vor einem Jahr drückte das Hochwasser Richtung Umspannwerk in Dellmensingen, um Haaresbreite wurde es gerettet. Heute ist das Wasser weg, die Lehren des Hochwassers bleiben.

Beinahe wären zehntausende Haushalte ohne Strom gewesen. Durch den Einsatz von Feuerwehr und Freiwilligen konnten schlimmere Folgen des Hochwassers am Umspannwerk in Erbach-Dellmensingen verhindert werden. Ein Jahr danach haben Betreiber, Feuerwehr und Gemeinde aus der gefährlichen Lage gelernt.

Ein Jahr nach dem Hochwasser

Genau ein Jahr ist vergangen seit dem Hochwasser. Es nieselt an diesem Dienstag am Umspannwerk in Erbach-Dellmensingen. Fast so wie vor einem Jahr. Erst das Ende des Regens hatte den Einsatzkräften damals Erleichterung gebracht. Zehntausende Sandsäcke hatten sie an der Landstraße zu einem Damm aufgetürmt. Dahinter standen die Felder unter Wasser.

Feuerwehr: Sandsäcke und Logistik beim Hochwasser

Kreisbrandmeister Ralf Ziegler erinnert sich noch gut an letztes Jahr. "Das war eine riesenlogistische Herausforderung, hier Sandsäcke herzufahren, nachdem wir schon eine große Einsatzstelle in Illerkirchberg hatten."

Kreisbrandmeister Ralf Ziegler und Netzbetriebsleiter Andreas Herre haben vor einem Jahr beim Hochwasser am Umspannwerk zusammengearbeitet. Im Nachgang wurde die Feuerwehr nochmals für Einsätze in elektrischen Anlagen sensibilisiert. SWR

Daraus habe der Landkreis Alb-Donau-Kreis gelernt, so Ziegler. "Dass wir noch aktiver ein sogenanntes Sandsackmanagement bei uns vorhalten müssen." Dazu gehöre auch die logistische Aufgabe, sie richtig zu verteilen. "Es bringt nichts, wenn Sie hier einen Lkw vor Ort haben der 5.000 Sandsäcke hinten drauf hat, aber keinen Stapler, der das ganze ablädt. Das war eigentlich das Hauptproblem."

Netze BW: Hochwasserschutz nicht nur in Erbach-Dellmensingen

Auch der Betreiber des Umspannwerks, Netze BW, hat Konsequenzen aus dem Hochwasser gezogen. Zuerst ließ Andreas Herre, damals der Verantwortliche für das Umspannwerk, die verursachten Schäden beseitigen. "Dann haben wir die Lichtschächte an den Fassaden nach oben gesetzt und Hochwasserschotten eingebaut."

Am Umspannwerk in Erbach-Dellmensingen wurden nach dem Hochwasser spezielle Schotten eingebaut. Diese können bei Bedarf eingesetzt werden um eine Flutung der Elektronik in den Gebäuden zu verhindern. SWR

Die anderen Infrastukturstandorte der Netze BW, in denen Strom und Gas fließen, habe man anschließend auf Hochwassergefährdung untersucht, so Herre. "Dort haben wir entsprechende Maßnahmen abgeleitet."

Gemeinde Erbach: Nicht das erste Hochwasser

Für die Gemeinde Erbach war das Hochwasser vergangenes Jahr nicht das erste. Bürgermeister Achim Gaus hat einige selbst miterlebt. "Jedes Hochwasser hat seine speziellen Eigenheiten und Herausforderungen." Letztes Jahr habe es beispielsweise Probleme mit einem Regenrückhaltekanal zwischen Dellmensingen und dem Erbacher Klärwerk gegeben.

"Der Krisenstab hat sich bewährt," sagt der Erbacher Bürgermeister Achim Gaus. Seine Gemeinde hat Erfahrung mit Hochwasser. SWR

Das Problem sei mittlerweile behoben, so Gaus. Außerdem wolle man prüfen, wie in Zukunft auch durch Gräben entlang des Umspannwerkes der Wasserzulauf eingedämmt werden kann.