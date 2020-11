per Mail teilen

Die Hochschule Aalen hat ein Spendenprojekt initiiert, um Gelder zur Bekämpfung einer Augenkrankheit zu sammeln. Laut einer Mitteilung geht es um die Makuladegeneration. Allein in Aalen seien davon schätzungsweise 6.000 Menschen betroffen. Die Funktion der Netzhaut lässt nach und die Betroffenen können nicht mehr in die Ferne scharf sehen, auch nicht mit Brille. Mit den Spenden will die Hochschule flächendeckend Beratungsstellen finanzieren, weil Betroffene wegen der Augenkrankheit nicht mehr oder nur noch begrenzt mobil sind.