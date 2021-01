Die Hochschule Neu-Ulm hat die Hälfte der Prüfungen auf alternative Formen umgestellt. So sind beispielsweise weiter Online-Prüfungen und semesterbegleitende Prüfungen möglich. Nach Kritik an der Durchführung von Präsenzprüfungen erklärte Professor Julia Kormann, Vizepräsidentin an der HNU, dem SWR: Es gebe momentan keine rechtliche Handhabe, auf Präsenzprüfungen ganz zu verzichten. Das sei auch nicht der Wunsch der Mehrheit der Studierenden an der HNU, so die Professorin. Die nächsten Prüfungen sind im Zeitraum vom 25. Januar bis 19. Februar geplant.