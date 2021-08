Die Hochschule Aalen erhält vom Bund fast eine Million Euro für die Entwicklung neuer Klebeverbindungen für Kunststoff-Karosserien. Damit sollen Autos besser dem Winter standhalten.

Wenn ein Auto im Winter aus einer Garage in den frostigen Morgen startet, muss die Karosserie den Temperaturunterschied aushalten, besonders an den Stellen, an denen unterschiedliche Materialien zusammentreffen. Bei modernen faserverstärkten Kunststoffen ist das bisher schwierig. Forscher an der Hochschule Aalen arbeiten an einer erfolgversprechenden Lösung.

Die Forscher der Hochschule Aalen entwickeln moderne Klebeverbindungen SWR Frank Polifke

"Die Ergebnisse der Forschung sind spektakulär"

Materialforscher der Hochschule Aalen behandeln Oberflächen mit Laser und verkleben sie anschließend miteinander. So können Materialien miteinander verbunden werden, bei denen das bisher als unmöglich galt. Die Ergebnisse nach vier Jahren Forschungsarbeit sind laut Dieter Meinhard vom Institut für Materialforschung an der Hochschule Aalen (IMFAA) "spektakulär".

Nachfolgeprojekt im nächsten Jahr

Die Leichtbauweise gilt als eine branchenübergreifende Schlüsseltechnologie. Materialien, die ohne Bohrlöcher miteinander verbunden werden, sind laut Hochschule Aalen weniger anfällig für Korrosion. Die erste Forschungsphase des Projektes "InDiMat" ist in Aalen erfolgreich beendet. Das Nachfolgeprojekt startet im nächsten Frühjahr.