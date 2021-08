Die Hochschule Aalen will im kommenden Semester wieder mehr Präsenzveranstaltungen anbieten. Dazu müssten sich so viele Studierende wie möglich gegen COVID-19 impfen lassen, heißt es in einer Pressemitteilung. Durch die Immunisierungen könne die Hochschule wieder zu einem offenen Lern- und Diskussionsort werden, wird der Rektor der Hochschule Gerhard Schneider zitiert. Trotzdem plant die Hochschule viele Lehrveranstaltungen im kommenden Semester doppelt: als Präsenzveranstaltung und im Online-Format. So könne man flexibel auf die Corona-Lage reagieren. Die vergangenen drei Semester hätten gezeigt: die reine Online-Lehre habe auch ihre Vorteile, könne aber nicht den immens wichtigen persönlichen Austausch zwischen Studierenden ersetzen. An der Hochschule Aalen studieren rund 6.000 Menschen.