Hobby-Klempner flutet Badezimmer in Ulm

Gut gemeint, aber misslungen: Am Freitag musste die Feuerwehr Ulm einem Mann zu Hilfe eilen. Er wollte einen kaputten Wasserhahn reparieren. Danach stand sein Badezimmer unter Wasser.

Ein Mann in Ulm hatte sich am Freitag an einer defekten Badewannenarmatur zu schaffen gemacht, teilte die Polizei mit. Doch der Wasserhahn machte nicht mit, er löste sich aus der Wand. Danach floss das Wasser ungebremst ins Badezimmer.

Wenn das Badezimmer geflutet wird, heißt es für die Feuerwehr nicht "Wasser marsch", sondern "Wasser stopp"! (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance / Philipp Schulze/Pressesprecher Feuerwehren Bevensen-Ebstorf/dpa | Philipp Schulze

Das Problem an der Sache: Der Haupthahn für das Wasser befand sich im Keller - und der war abgeschlossen. Noch schlimmer: Keiner der Bewohner hatte offenbar einen passenden Schlüssel.

Badezimmer geflutet: Kein größerer Schaden

Die herbeigerufene Feuerwehr verschaffte sich Zugang zu dem Keller und konnte den Haupthahn abdrehen. Glück im Unglück: Es kam laut Polizei zu keinem größeren Gebäudeschaden.