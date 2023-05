per Mail teilen

Das klassische Steckenpferd erlebt in leicht abgewandelter Form gerade ein großes Comeback: als Sportgerät für das "Hobby Horsing". Das kann man kurios finden - aber auch ziemlich ernst nehmen.

Der Trendsport aus Finnland ist für Marie und Hannah aus Erbach (Alb-Donau-Kreis) im Augenblick das Größte: Hobby Horsing. Nicht nur im eigenen Garten, sondern ganz professionell beim Training im Verein und auf Turnieren.

Unwissende vermuten im Garten von Familie Krämer vielleicht zwei spielende Kinder. Aber der Profi erkennt einen echten Hindernisparcours. Dort "reiten" Hannah und ihre kleine Schwester Marie nicht etwa auf schnöden Steckenpferden, sondern auf Hobby Horses. Das sind richtige Sportgeräte, die Rasse (in diesem Fall Shetland Pony und Vollblutaraber) und Namen (Palmi und Champion) haben.

"Im Prinzip wie im Reitsport, nur dass man selber läuft."

Aber Hobby Horsing ist nicht nur ein Spiel, es kann auch ein richtig schweißtreibender Sport sein, meint Kathrin Jäger, Trainerin beim TSV Weißenhorn. Dort, rund 20 Minuten von Erbach entfernt, trainieren die Schwestern einmal die Woche. Und zwar Ausdauer, Krafttraining, Körperhaltung, so Jäger. "Es ist eigentliche eine Kombination aus allem. Im Prinzip wie im Reitsport, nur dass man selber läuft."

Unwissende vermuten im Garten von Familie Krämer vielleicht zwei spielende Kinder. Aber der Profi erkennt einen echten Hindernisparcours. SWR

Jungs schrecken vor Hobby Horsing (noch) zurück

Was es nicht gibt, sind Jungs. Die haben vor der reinen Mädchentruppe bisher gescheut. "Ich hatte eine Voranmeldung für einen Jungen, der hat dann aber doch einen Rückzieher gemacht, als er gesehen hat, dass nur Mädels hier rumrennen", sagt Jäger.

Bei den Mädchen stößt das Hobby Horsing aber auf umso größere Resonanz. Auch für das Turnier, das der Verein bald ausrichtet, sind schon mehr als 50 Anmeldungen eingegangen - sogar aus Österreich.

Dort "reiten" Hannah und ihre kleine Schwester Marie nicht etwa auf schnöden Steckenpferden, sondern auf Hobby Horses. Das sind richtige Sportgeräte. SWR

Was macht Hobby Horsing aus?

Zurück in Erbach bei Familie Krämer. Nicht nur in den Kinderzimmern der Mädchen dreht sich alles ums Pferd - auch im Nähzimmer von Mutter Bettina. Hier entstehen die Hobby Horses des "Gestüts" der Familie.

Das Hobby ihrer Töchter fand die Mutter am Anfang eher kurios. Inzwischen weiß sie aber, was die Kinder fasziniert: Das Rollenspiel, sich um ein Pferd zu kümmern und der Bewegungsdrang, den die Kinder haben.

Diese Kombination aus Spiel und Sport liegt im voll Trend: Bettina Krämer hat die Zügel selbst in die Hand genommen und bietet seit Kurzem selbst Hobby Horsing in ihrem Heimatort beim TSV Erbach an.