So hilft der Tiergarten Ulm seinen Tieren gegen die Hitze

Jean-Remy Butterlin schabt seine Spätzle noch von Hand. Der Elsässer aus dem Münstertal bei Colmar hat bereits in der Sternekücke in der Schweiz gearbeitet. Seit 2005 betreibt er in Ostfildern Nellingen in historischem Gemäuer sein Lokal "Butterlins Restaurant" und ist im Catering-Geschäft mit bis zu 20 000 Gästen tätig. mehr...