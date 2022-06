Neuer Hitzerekord im Juni: Mehr als 35 Grad

In Ulm und auf der Ostalb war es am vergangenen Sonntag an manchen Orten so heiß wie noch nie im Juni. Der Deutsche Wetterdienst hat Rekordtemperaturen gemessen. In Ellwangen-Rindelbach (Ostalbkreis) kletterte das Thermometer auf 35,3 Grad. Auch in Merklingen (Alb-Donau-Kreis) wurde mit 32,5 Grad ein Hitzerekord für den Juni erreicht. In Hermaringen (Kreis Heidenheim) und in Ulm-Mähringen war es mit mehr als 33 Grad auch sehr heiß, aber noch höhere Temperaturen wurden hier bei der Hitzewelle Ende Juni 2019 gemessen. Die heißesten Tage gibt es laut Statistik im Juli und August. Der Rekord für Ellwangen stammt aus dem Juli 1947 und liegt bei 37,4 Grad.