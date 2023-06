per Mail teilen

Eine Station an einem Rad- und Wanderweg bei Nellingen sorgt für Kritik: Ein Hinweisschild sowie Vermerke auf Wanderkarten weisen auf eine "Hitler-Linde" hin. Vorwürfe weist die Gemeinde zurück.

Ein Schild an der Wanderroute und Vermerke auf Wanderkarten verweisen auf eine "Hitler-Linde" bei Nellingen im Alb-Donau-Kreis. Aus der Bürgerschaft sei er darauf aufmerksam gemacht worden, schreibt der Ulmer SPD-Landtagsabgeordnete Martin Rivoir an den Bürgermeister von Nellingen.

Rivoir: Hinweis auf "Hitler-Linde" ist inakzeptabel

Der Vermerk auf dem Hinweisschild sei inakzeptabel, geschichtsvergessen und unsensibel, so Rivoir in seinem Schreiben an den Nellinger Bürgermeister Christoph Jung (parteilos). Auf dem neu ausgewiesenen Rad- und Wanderweg auf der Gemeindegemarkung werde zudem nicht nur auf die "Hitler-Linde" hingewiesen. Es werde für den Besuch sogar offiziell Werbung gemacht. Er forderte, die Bezeichnung umgehend zu entfernen.

Auf einer Wanderkarte des Bärenpfades bei Nellingen, ist der Standort der "Hitler-Linde" direkt vermerkt. SWR

Rad- und Wanderroute auf Homepage von Nellingen

Tatsächlich wirbt die Gemeinde Nellingen auf ihrer Homepage unter anderem für einen Radler-Bärenpfad. In einer Übersicht zu der Tour werden mehrere Stationen aufgeführt, darunter auch die "Hitler-Linde".

In der Beschreibung zu dieser Station wird erwähnt, dass der Baum zeitweise so genannt wurde, nachdem Hitler zusammen mit Göring und Rommel im Jahr 1933 von dort aus eine Wehrmachtsübung beobachtet hatte. Es seien "... viele Zuschauer auf diesen Feldherrenhügel..." gelockt worden, heißt es im Text.

Die "Große Linde" bei Nellingen Der ursprüngliche Name für den Baum war "Große Linde". Er ist unter anderem in amtlichen Karten des Landes Baden-Württemberg vermerkt. Diese Linde sei eigentlich eine Wegmarkierung im Winter gewesen, heißt es unter anderem auf der Tafel am Bärenpfad bei Nellingen. Denn früher waren Felder und Wege oft komplett zugeschneit, es wurde mit Schlitten gefahren. Bäume seien da zur Orientierung wichtig gewesen, auch bei Nebel.

Gemeinde Nellingen weist Vorwürfe zurück

Die Gemeinde weist die Vorwürfe zurück, sie und der Schwäbische Albverein würden auf dem Rad- und Wanderweg Werbung für die "Hitler-Linde" betreiben. Ortschronist Werner Staudenmaier sieht darin vielmehr "praktizierten Geschichtsunterricht". Das sagte er dem SWR auf Anfrage.

"Hitler-Linde": Gemeinde Nellingen plant Hinweistafel

Die Gemeinde Nellingen will den Text auf der Tafel jetzt ergänzen und die Linde als Mahnmal ausweisen. Bürgermeister Jung habe dazu einen Vorschlag formuliert, heißt es von der Gemeinde. Demnach soll darauf hingewiesen werden, dass die Bezeichnung dieser Linde sinnbildlich für einen Personenkult von diktatorisch geführten Regimen stehe, in denen man die Namen von Diktatoren mit der Bezeichnung von Gegenständen oder Bäumen vermengt habe.