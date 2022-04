Ulmer Schwertkämpfer erwecken vergessene Kampfkunst zu neuem Leben

Wenn Adlige im Mittelalter eine Fehde hatten, griffen sie oft zum Schwert und fochten die Streitigkeiten aus. In Ulm haben Sportlerinnen und Sportler Schwertkampf für sich wiederentdeckt.

Heutzutage ist Schwertkampf meist nur noch auf Mittelaltermärkten, in Filmen oder in Freizeitparks als Schaukampf zu sehen. In Ulm gibt es jedoch eine von deutschlandweit wenigen Gruppen, die Schwertkampf als Sportart wiederbelebt hat. Die Sportgruppe kämpft mit dem "Langen Schwert" und studiert dafür Lehrbücher aus dem Mittelalter. Die Trendsportart, der sie nachgehen, heißt Historical European Martial Arts (Historischer Schwertkampf).

Mit stumpfen Waffen versuchen sich die Kämpfer beim historischen Schwertkampf zu treffen, so kann niemand verletzt werden. SWR

Und das funktioniert so: Zwei Gegner stehen sich gegenüber. Jeder taxiert den anderen mit gezücktem Schwert. Eine rasche Bewegung, einmal angetäuscht und schon prallen die Klingen aufeinander. Passieren kann beim historischen Schwertkampf jedoch nichts, denn die Kämpfenden tragen am ganzen Körper Schutzkleidung und einen verstärkten Helm, ähnlich wie beim Fechten. Außerdem sind die Schwerter und anderen Waffen stumpf.

Eine besondere Kunst beim historischen Schwertkampf - der sogenannte Oberhau, ein Schwertstreich, der von oben nach unten geführt wird. SWR

Geübt wird der sogenannte Oberhau, ein Schwertstreich, der von oben nach unten geführt wird. Die rund 1,35 Meter langen Schwerter wiegen ungefähr eineinhalb Kilo. Auf den ersten Blick sieht es für den Laien aus wie gröberes Fechten. Doch der Schein trügt, erklärt Trainer Alexander Fürgut.

"Beim Schwertkampf darf man mehr als beim herkömmlichen Fechten. Stöße sind genauso erlaubt, wie die Waffe des Gegners festzuhalten."

Die Sportlerinnen und Sportler kämpfen außer mit dem "Langen Schwert" noch mit dem Rapier, einer Art großen und biegsamen Säbel. Es gehe neben der Technik mit der Waffe auch um Koordination und gute Beinarbeit, so der SSV-Trainer.

Zur Ausrüstung gehören drei Waffen: Das Rapier wiegt etwa zwei Pfund, das Schwert bringt rund drei Pfund auf die Waage, der kuze Parierdolch immerhin eines. SWR

Die Gruppe in Ulm, die Schwabenfedern, gehört zur Fechtabteilung des SSV Ulm 1846. Was als Spaß-Beschäftigung einiger Studenten vor rund elf Jahren in Ulm begann, hat sich mittlerweile fest etabliert und auch institutionalisiert. Rund 70 Mitglieder haben die Ulmer Schwertkämpfer inzwischen. Bundesweit gibt es rund 5.000 Schwerkampfbegeisterte. Die alte Kampfkunst wiederzubeleben sei ein bisschen wie Pionierarbeit, sagt Alexander Fürgut. "Anders als in vielen anderen Sportarten kann man hier noch zu neuen Erkenntnissen kommen und diese dann auch mit der Community teilen."

Schwertkämpfer aus Ulm in der Nationalmannschaft

Drei von zehn Mitgliedern der deutschen Nationalmannschaft in der Disziplin Langes Schwert kommen vom SSV Ulm 1846, bei den Frauen ist es eine von acht. Einer der Kämpfer ist Martin Hirmer, der seit acht Jahren seiner Leidenschaft nachgeht. Sport und historisches Interesse mit einer Brise Begeisterung für Videospiele und Fantasy-Geschichten wie "Herr der Ringe" und "Game of Thrones" seien ein Grund, warum er solange durchgehalten hat. Auch für Hirmer waren es anfangs die Rollenspiele und die Faszination für das "Mittelalter an sich", die ihn zum Schwertkämpfen gelockt haben, nun sei es aber zusätzlich noch die Kameradschaft untereinander. Durch das Kämpfen mit dem Schwert, bei dem es auch mal blaue Flecke gebe, seien "großartige Freundschaften" entstanden, sagt er. Über Nachwuchsmangel können sich die Schwabenfedern nicht beschweren - der nächste Anfängerkurs beginnt schon Ende April.