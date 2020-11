Das Stadtarchiv Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) hat rund 1.000 historische Fotografien zur freien Verwendung ins Internet gestellt. Die Fotos stammen aus dem frühen 20. Jahrhundert. Zu sehen ist beispielsweise die völlig verschneite Remspromenade im Winter 1920 oder das einstige Schwörhaus im Jahr 1928, das heute die Musikschule in Schwäbisch Gmünd ist. Die Bilder wurden in den Jahren zwischen 1910 und 1940 von einem Gmünder Fotografen gemacht. Sie liegen im Original als sogenannte Glasplattennegative vor. Das Stadtarchiv hatte die rund 1.000 Fotografien aus dem Nachlass erworben und in den vergangenen Wochen digital aufbereitet. Jetzt können sie im Internet weltweit und kostenfrei angeschaut werden. Das Archiv habe damit seine Digitalisierungsstrategie weiter fortgesetzt, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung.