75. Jahrestag des Abwurfs der ersten Atombombe Kundgebung in Ellwangen zum Hiroshima-Gedenktag

In mehreren Städten der Region ist am Donnerstag des 75. Jahrestags des Abwurfs der ersten Atombombe auf die japanische Stadt Hiroshima gedacht worden. In Ellwangen lud das Aktionsbündnis Mahnwache dazu ein.