Die Ermittlungen im Fall der Paketbombenanschläge bei Lebensmittelfirmen gehen weiter. Nach der Veröffentlichung eines Videos, das den Ulmer Tatverdächtigen zeigen soll, haben die Ermittler neue Hinweise erhalten.

Nach der Festnahme eines Verdächtigen im Fall der explosiven Postsendungen haben die Ermittler ein Video veröffentlicht. (Screenshot) Screenshot Landeskriminalamt Baden-Württemberg

Wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg auf SWR-Anfrage mitteilte, werden die Hinweise aus der Bevölkerung vom Landeskriminalamt ausgewertet. Damit solle überprüft werden, ob sich der Tatverdacht gegen den 66-jährigen aus Ulm-Wiblingen weiter erhärtet.

Zu Inhalt und Zahl der Hinweise wollte Staatsanwalt Thomas Bischoff allerdings wegen der laufenden Ermittlungen nichts sagen. Das Video zeigt einen mit Schal und Mund-Nasen-Maske vermummten Mann, der in der Postfiliale in der Ulmer Rosengasse ein Paket aufgibt. Die Ermittler erhofften sich davon weitere Zeugenhinweise, vor allem, wie der Mann zur Postagentur gekommen war und zu möglichen Kontaktpersonen. Der Verdächtige sitzt weiter in Untersuchungshaft und bestreitet nach wie vor die Tat. Die Art der Paketverpackung hatte die Ermittler auf seine Spur geführt.

Zwei Pakete explodiert, ein Drittes abgefangen

Die Anschlagsserie hatte am Dienstag vor gut zwei Wochen in der Warenannahme eines Getränkeherstellers in Eppelheim begonnen. Dort war ein Mann durch eine Verpuffung verletzt worden, als er ein Paket angenommen hatte. Am Folgetag kam es beim Öffnen eines Briefes in der Lidl-Zentrale in Neckarsulm zu einer Explosion mit drei Verletzten. Nach diesen beiden Fällen in Baden-Württemberg war ein drittes verdächtiges Paket, das an den Babynahrungshersteller Hipp adressiert war, in der Nacht zu Donnerstag in einem Paketverteilzentrum beim Flughafen München abgefangen und entschärft worden.