185 Hinweise nach Aktenzeichen-Film

Die Kriminalpolizei in Dillingen geht im Fall der 1983 ermordeten Simone Langer neuen Hinweisen nach. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erhielt die Kripo nach der Wiederaufnahme des Falls in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY- ungelöst 185 Hinweise. So konnten inzwischen die Namen von vier jungen Männern ermittelt werden, die zur Tatzeit in Donauwörth eine Autopanne hatten und seitdem gesucht wurden. Die 15-jährige Schülerin aus Donauwörth war 1983 nach einer Geburtstagfeier ermordet worden. Ihre Leiche wurde später in Mittelfranken nahe der A9 gefunden.