Die belgische Polizei hat nach Hinweisen des Bayerischen Landeskriminalamtes ein europäisches Drogenkartell zerschlagen. Möglicherweise gibt es dabei Verbindungen nach Neu-Ulm.

Wie das Bayerische Landeskriminalamt am Montag mitteilte, haben belgische Spezialeinheiten bei Razzien am 15. und 16. Dezember in Antwerpen und Brüssel 20 Wohnungen durchsucht. Dabei wurden 17 Personen festgenommen, mehrere hunderttausend Euro und fast 190 Kilo Kokain beschlagnahmt.

Sichergestelltes Kokain, das die Polizei im Jahr 2017 in Bayern beschlagnahmte. Diese Spur führte nach Südamerika - und möglicherweise zurück nach Neu-Ulm. Bayerisches Landeskriminalamt

Unter den jetzt in Belgien Festgenommen sind zwei Männer, die als Drahtzieher zwischen Drogenkartellen in Südamerika und Abnehmern in Europa gelten. Der entscheidende Tipp kam von der bayerischen Polizei und Zollfahndern.

Ausgangspunkt aller Ermittlungen war der Fund von knapp 200 Kilogramm Kokain in zehn bayerischen Supermärkten im Jahr 2017. Supermarktangestellte hatten damals das Rauschgift in unverdächtigen Bananenkisten entdeckt. Die Ermittler versuchten herauszufinden, woher diese Kisten stammten. Die Spur führte sie nach Südamerika.

Auch in Neu-Ulm Kokain in Bananenkisten

Wie sich die Bilder gleichen: Ende 2019 fanden bayerische Ermittler auch in einem Fruchthof in Neu-Ulm große Mengen Kokain in Bananenkisten.

Präsentation der Bayerischen Polizei vor einem Jahr: Knapp eine halbe Tonne sichergestelltes Kokain. dpa Bildfunk picture alliance/Sven Hoppe/dpa

Bislang gebe es allerdings keine Beweise, ob die beiden Fälle - also der Schlag gegen das Drogenkartell der belgischen Polizei und der Drogenfund in Neu-Ulm - in direktem Zusammenhang stehen. Diesen könne man jedoch auch nicht ausschließen, sagte ein Sprecher des Bayerischen Landeskriminalamtes dem SWR.

Erstes Urteil gegen Handlanger eines Drogenkartells

Erst im November hatte das Landgericht Memmingen sechs Männer aus Albanien wegen des Drogenfunds in Neu-Ulm als Handlager eines Drogenkartells zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.