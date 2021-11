per Mail teilen

Die Kliniken der Kreisspitalstiftung Weißenhorn (Kreis Neu-Ulm) haben mehr als 60 Klinikbetten und weitere Medizinprodukte an die Slowakei gespendet. Die Betten, Matratzen, Nachttische und weiteres Zubehör waren laut Mitteilung der Kreisspitalstiftung nach dem Umbau der Illertalklinik in Illertissen (Kreis Neu-Ulm) übrig. Zwei Kliniken in der Slowakei haben demnach die Hilfsgüter bekommen.