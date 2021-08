Mitglieder von Feuerwehren aus den Landkreisen Neu-Ulm, Günzburg und Augsburg sind am Dienstag zu einem mehrtägigen Hilfseinsatz in die Hochwassergebiete von Rheinland-Pfalz aufgebrochen.

Der größte Anteil am Hilfskontingent stellen Feuerwehrleute aus Günzburg. Jenny Schack

Am Vormittag haben sich rund 100 Einsatzkräfte mit etwa 30 Fahrzeugen von Vöhringen (Kreis Neu-Ulm) aus auf den Weg gemacht. Das Technische Hilfswerk (THW) sei schon am Montagabend mit einem Konvoi aufgebrochen, so ein Sprecher der Feuerwehr im Kreis Neu-Ulm. Die Aufgaben werden von der örtlichen Einsatzleitung zugeteilt. Das genaue Einsatzgebiet ist noch nicht bekannt. Mit großer Wahrscheinlichkeit liegt es laut Landratsamt Günzburg im Kreis Ahrweiler, weil dort die Hochwasserschäden am größten sind.

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Bayerischem Roten Kreuz aus Schwaben sind am zentralen Bereitstellungsraum Nürburgring untergebracht, die Übernachtung finde in der eigenen, mitgebrachten Zeltstadt statt, hieß es weiter. Der Einsatz der Helfer dauert voraussichtlich bis Donnerstag, das THW bleibe länger vor Ort, hieß es weiter.

Nur erfahrenes Personal dabei

Die Hilfskräfte werden unter anderem Schutt beseitigen und beim Brandschutz helfen. Der Leipheimer Kommandant Martin Schmitz rechnet mit einem körperlich und psychisch belastenden Einsatz. "Wir haben das Personal so ausgewählt, dass wir erfahrene Leute mitnehmen, die mit der Situation zumindest am Anfang umgehen können", sagte er. Im Nachgang sollen die Einsatzkräfte psychologisch betreut werden, wenn dies benötigt werde.