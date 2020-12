Weihnachten mit vielen Geschenken, davon können viele nur träumen. Doch es gibt Wunschbäume wie etwa in Aalen, behängt mit Wunschzetteln bedürftiger Menschen - in Corona-Zeiten sind es mehr denn je.

Der Wunschbaum im Aalener Rathaus und die bereits angelieferten Pakete - in diesem Jahr gab's mehr Wünsche, aber auch mehr Wunscherfüller. SWR Frank Polifke

Auch am Aalener Wunschbaum hinterlässt Corona Spuren: Er steht nicht groß und prächtig im Rathausfoyer, sondern hinter einer Glastür in einem Seitentrakt. 657 Wunschzettel hingen an diesem Jahr an ihm, mehr als doppelt so viele wie im vergangenen Jahr, berichtet Marcela Bolsinger vom Amt für Soziales, Jugend und Familie der Stadt Aalen. Aber es gibt auch mehr Wunscherfüller - die Aalenerinnen und Aalener seien sehr solidarisch und großzügig, freut sich die Projektleiterin: "Wir konnten innerhalb kurzer Zeit die allermeisten Wünsche unter die Leute bringen."

Essensgutschein für ein schönes Weihnachtsessen

Solidarität, die dankbar angenommen wird: Die Pandemie habe die vorhandene Not in vielen Fällen noch vergrößert. Bei einem Besuch im Aalener Tafelladen sei deutlich gesagt worden, wie gut es tue, wenigstens mit Hilfe eines Essensgutscheins ein noch einigermaßen schönes Weihnachtsessen auf den Tisch zu bringen.

Christbaumanhänger-Aktion "Vöhringen zeigt Herz"

In Vöhringen im Kreis Neu-Ulm organisiert Kerstin Hander seit fünf Jahren die Aktion "Vöhringen zeigt Herz". Die mehrfache Mutter hatte, als ihre Kinder in den Kindergarten gingen, festgestellt: Auch in Vöhringen gibt es arme Kinder. Im Zentrum der Aktion steht kein Wunschbaum, sondern hölzerne Christbaumanhänger mit Wünschen. Sie liegen in vier Geschäften aus, können dort mitgenommen werden - und gingen weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln.

Hilfsbereitschaft in Corona-Zeiten größer geworden

Kerstin Hander sieht da durchaus eine Folge der derzeitigen Ausnahmesituation. Die Corona-Zeit sei doch eine Zeit, in der man auch sehr viel zum Nachdenken komme und sich gegenseitig stütze und helfe. "Da ist auch die Hilfsbereitschaft wesentlich größer geworden." Alle 160 Wünsche in diesem Jahr hätten bereits einen Paten gefunden.

Ältere wünschen sich manchmal nur ein paar persönliche Worte

Erstmals durften in Vöhringen dieses Jahr auch Seniorinnen und Senioren Weihnachtswünsche einreichen. Viele wünschten sich Lebensmittel, eine gute Tomatensoße etwa oder einen Christstollen. Was aber auch auf mehreren Zetteln stand, war der Wunsch nach ein paar persönlichen Worten.