Langenauer bringt gespendeten Wohnwagen nach La Palma

Nach etwa 50-jähriger Pause ist ein Vulkan auf der Kanaren-Insel La Palma wieder aktiv. Aber auch bei uns in Deutschland kann so etwas theoretisch passieren. Die Vulkane in der Oberpfalz in Bayern und in der Eifel im Norden von Rheinland-Pfalz haben eine längere Pause eingelegt und schlafen gewissermaßen, geben aber durchaus Lebenszeichen von sich. Joachim Ritter ist Professor für Geophysik am Geophysikalischen Institut des KIT in Karlsruhe und beschäftigt sich mit den Vulkan-Aktivitäten. SWR Aktuell-Moderator Sebastian Felser hat nach den Gefahren und Risiken gefragt.