Hilfe für Bewohner eines überschwemmten Wohngebiets in Jettingen

Am Montag wurde ein Wohngebietes in Jettingen-Scheppach (Kreis Günzburg) überflutet. Jetzt läuft verstärkt Hilfe für die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner an.

In Jettingen-Scheppach laufen Hilfsaktionen für Anwohnerinnen und Anwohner eines überschwemmten Wohngebiets an. Der Markt hat ein Spendenkonto eingerichtet und will laut Bürgermeister Christoph Böhm (Freie Unabhängige Wählergemeinschaft) Betroffene über einen Hilfsfonds unterstützen. Auf der Internetseite des Marktes gibt es darüberhinaus Informationen für Betroffene darüber, welche weiteren Hilfen noch beantragt werden können.

Flutmüll kann seit Dienstag entweder in einem vor Ort bereit gestellten Container oder kostenlos bei der Wertstoffsammelstelle in Burgau entsorgt werden. Anwohner berichteten am Dienstag von erheblichen Schäden. Auch der Landkreis will helfen. Landrat Hans Reichhart (CSU) kündigte an, zu schauen, wie schnelle Hilfe möglich sei, zum Beispiel über die Stiftungen des Landkreises. Es sei wichtig, die Häuser winterfest zu bekommen, so der Landrat, und die Heizungen zu reparieren.

In der Nacht zum Montag war die Siedlung in Jettingen-Scheppach überflutet worden, 40 Häuser waren betroffen. Ursache war vermutlich ein defektes Wehr eines Wasserkraftwerks an der Mindel, einem Nebenfluss der Donau. Die Ermittlungen dazu laufen noch.