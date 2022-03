Wie ein Laupheimer im Hochwassergebiet hilft

Nach schweren Unwettern in Rheinland-Pfalz sind viele Helfer ins Katastrophengebiet gefahren - unter ihnen Anthony Abrantes. Der Laupheimer schildert seine Eindrücke im Interview.

SWR: Herr Abrantes, Sie sind am Sonntag aus dem Katastrophengebiet an der Ahr nach Laupheim (Kreis Biberach) zurückgekehrt. Welche Spuren haben die letzten Tage bei Ihnen hinterlassen?

Anthony Abrantes: Es ist katastrophal gewesen. "Katastrophal" trifft noch nicht mal, wie schlimm es eigentlich wirklich war.

Sie waren auf eigene Faust dort und haben angepackt. Was genau haben Sie gemacht?

Wir sind mit 60 Leuten hingefahren und wollten am Anfang Hilfsgüter hochbringen. Das Problem war, dass schon relativ viele Hilfsgüter da waren. Als wir damit nicht weiterhelfen konnten, haben wir angepackt. Zum Schluss war ich der Bauleiter von einem Abrissunternehmen und habe koordiniert. Mit der DLRG saßen wir am Tisch, mit dem Hubschrauber sind wir flußaufwärts geflogen, um zu gucken, wo es sich staut. Samstag sollte es Starkregen geben, was Gott sei Dank nicht passiert ist. Da mussten wir schauen, was weg muss, damit das Wasser abfließen kann und sich an den ganzen Brücken nicht aufstaut. Wenn dann nämlich eine Brücke bricht, hat man eine Flutwelle.

Wie ist es für Sie als Helfer? Haben Sie das Gefühl, Sie müssen da Einiges noch verarbeiten, was Sie mitbekommen haben? Vielleicht auch persönliche Schicksale?

Ja, ich habe sehr viel gesehen, was ich nicht sehen wollte: Nicht nur das Leid, sondern auch den Tod. Das ist alles sehr schwer zu verkraften. Ich bin in Tränen ausgebrochen, als mir zum Schluss der Bürgermeister vor Ort zwei Flaschen Wein gegeben hat und meinte: 'Hier, für dich - dann kannst du mit deiner Frau zu Hause einen Wein trinken'. Es ist sehr faszinierend, wie die Leute bei solchen Schicksalsschlägen - wenn sie kein Haus, zum Teil keine Familie mehr haben - zusammenhalten und dir als Dank noch eine Flasche Wein geben.

Es sind viele Helfer vor Ort: private Helfer wie Sie, aber auch einige Organisationen. Läuft denn die Hilfe ihrer Meinung nach unter diesen Umständen einigermaßen koordiniert ab?

Ehrlich gesagt war es bis gestern so, dass es nicht koordiniert abgelaufen ist. Man hat einfach zu viele Verbände, die da sind: Feuerwehr, DLRG, DRK, die Bundeswehr, THW. Ich habe sieben Organisationen gezählt, die zum Helfen da sind. Wenn zehn Leute mit zehn Fahrzeugen kommen, dann stehen viele davon im Weg rum, weil man eigentlich ein gemeinsames Fahrzeug hätte nutzen können. Jeder meint immer, er weiß besser, wie alles funktioniert und so funktioniert das aber nicht. Wir haben mit der Bundeswehr geredet und hatten am Ende in zwei Orten das Sagen, weil wir zum Abbau da sind. Wir müssen schauen, dass alles rauskommt. Wir hatten gestern schon ein riesiges Rattenproblem. Wenn Feuerwehrfahrzeuge im Weg rumstehen, können wir den ganzen Schutt nicht auf die Deponie schaffen. Dementsprechend kommen dann auch die Seuchen.

Haben Sie nach den zehn Tagen wirklich das Gefühl, dass Sie helfen konnten oder war das Chaos zu groß?

Wir haben 900.000 Tonnen an Schutt weggefahren. Für uns ist es sehr viel, was wir gemacht haben, aber noch lange nicht genug. Mein eigentlicher Plan war, dass ich vier, fünf Tage da bin, daraus sind zehn Tage geworden und selbst am zehnten Tag hatte ich ein schlechtes Gewissen zu gehen. Deswegen werde ich wahrscheinlich am Donnerstag wieder hochfahren und werde wieder anpacken. Man hat selber das Gefühl, dass man jemanden verlässt, dem man eigentlich helfen könnte.