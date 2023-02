Die Bilder vom Erdbeben in der Türkei sind erschütternd. Sie erreichen ganz besonders auch die Menschen in Aalen, denn sie pflegen seit fast 30 Jahren eine Städtepartnerschaft mit Antakya, mitten im Erdbebengebiet. So hat die Stadt gestern Abend schon zusammen mit dem Ostalbkreis eine Hilfsaktion auf die Beine gestellt. Und die türkischen Gemeinden in der Region sammeln auch schon Hilfsgüter für die Betroffenen in der alten Heimat.