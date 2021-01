Aalens Oberbürgermeister Thilo Rentschler (SPD) hat in einem Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) staatliche Unterstützung für den Innenstadthandel gefordert. Viele Händler stünden wegen des Lockdowns vor dem Aus. Rentschler und einige Innenstadt- und Wirtschaftsverbände wollen unter anderem, dass Innenstadthändler schnell entschädigt werden, indem sie saisonale oder verderbliche Ware teilweise abschreiben können. Um die Händler gegen die Konkurrenz aus dem Internet zu stärken, plädieren sie außerdem für eine höhere Mehrwertsteuer für online bestellte Produkte und für kostenpflichtige Rücksendungen. Rentschler will damit erreichen, dass die Innenstädte auch nach der Pandemie "attraktiv, lebendig und liebenswert" bleiben.