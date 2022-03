Ulmer Politikerin Hilde Mattheis über die SPD und Fehlentscheidungen

Seit 2002 hat Hilde Mattheis (SPD) den Wahlkreis Ulm im Bundestag vertreten. Zur Neuwahl des Parlaments tritt sie nicht mehr an. Dennoch sieht sie viele Baustellen: von der Rentenreform bis zur Asylpolitik.

Den Anschlag am Freitag auf Bundeswehrsoldaten im afrikanischen Mali nennt Hilde Mattheis "furchtbar". Sie selbst hatte im Bundestag für den Mali-Einsatz gestimmt, sieht die Auslandseinsätze der Bundeswehr aber kritisch. Der Afghanistan-Einsatz ist auch aus ihrer Sicht gescheitert. Im SWR-Interview plädiert sie für diplomatische Lösungen und Friedensangebote. Gerade die SPD müsse sich wieder mehr als Friedenspartei profilieren.

Die Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis (SPD) zieht eine selbstkritische Bilanz ihrer politischen Arbeit. dpa Bildfunk picture alliance / Sebastian Gollnow / dpa

SPD braucht Erneuerung von der Basis her

Mit ihrer Partei geht die 66-Jährige hart ins Gericht. Die streitbare Partei-Linke spricht von einer politischen "Blase" in Berlin. Die SPD müsse sich von der Basis her erneuern. Es gäbe viele Baustellen für mehr Gerechtigkeit: die Rentenreform sei ein fundamentales Thema. Die Menschen dürften keine Angst vor dem Ruhestand haben, sondern bräuchten eine klare Perspektive, dass sie im Alter nicht in Armut fallen.

"Wir brauchen ein Gesundheitssystem, das für alle da ist. Wir wollen keine profitorientierte Gesundheitsversorgung.".

Mattheis beklagt Fehler in der Arbeitsmarkt-Politik

Auch beim Thema Arbeitsplätze räumt sie Fehler der SPD ein. Bei der sogenannten "prekären Beschäftigung" habe die SPD viel falsch gemacht. Nötig seien sichere Jobs mit vernünftiger Bezahlung, keine zwei, drei Jobs, um finanziell über die Runden zu kommen. Dies rege sich nach wie vor auf, so Mattheis.

Kanzleramt für die SPD unrealistisch

"Wir wollen ins Kanzleramt! - ist nicht mein Ding", sagt Mattheis. Sie verweis auf Umfrageergebnisse von 14 bis 15 Prozent. Nach ihrer Auffassung muss die SPD durch Inhalte überzeugen und es bräuchte Personen, die dafür stehen. Und da müsse Olaf Scholz als Spitzenkandidat der SPD nun zeigen, was er kann, so Mattheis diplomatisch.

Mattheis: Un-Ruhestand und Engagement für die Flüchtlingspolitik

Am Freitag hat Hilde Mattheis, genauso wie ihr CDU-Kollege Norbert Barthle aus Schwäbisch Gmünd, zum letzten Mal an einer regulären Bundestagssitzung teilgenommen. Ihren Rückzug aus der Bundespolitik hatte sie schon 2017 angekündigt. Im Oktober wird sie 67 Jahre alt. Sie wolle künftig aber nicht nur im Garten sitzen und Radtouren mit ihrem Mann unternehmen, sie wolle sich auch weiter vor allem in der Flüchtlingspolitik engagieren. Denn es sei in all den Jahren nicht gelungen, eine Asylpolitik durchzusetzen, die die Menschenwürde in den Mittelpunkt stelle, so die Kritik von Hilde Mattheis.