Pünktlich zum zehnten Geburtstag hat das inklusive HEYOKA Theater in Ulm ein erstes Kinder- und Jugendprojekt gestartet. Auf der Bühne des Roxy Ulm geht es um Angst und Anderssein.

Es ist aus der Ulmer Kulturszene nicht mehr wegzudenken: Das inklusive HEYOKA Theater wird Ende März zehn Jahre alt. Zum Jubiläum bringt das Theater erstmals ein reines Kinder- und Jugendstück auf die Bühne des Roxy Ulm. "Wirf die Angst in die Luft" - so lautet der Titel, bei dem Menschen ohne und mit körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen zusammen spielen. Verstärkung gibt es von Schülerinnen und Schülern aus Weißenhorn im Kreis Neu-Ulm, die auch für die Live-Musik sorgen. Gemeinsam wollen sie für mehr Vielfalt und Toleranz werben und Ängste abbauen.

Probe im Roxy Ulm - ganz schön was los auf der Bühne

Im Probestudio des Roxy stehen 24 Kinder und Jugendliche eben noch gebückt im Kreis, um sich gegenseitig den Rücken abzuklopfen und die Muskeln zu lockern. Dann geht es rasant in eine Szene des neuen Stücks. Ein junger Mann steht allein vor Publikum. Ihn überkommt ein mulmiges Gefühl von Angst: "Ich habe das echt unterschätzt, hier auf der Bühne zu stehen. So ganz alleine und dann bei so einem Stück. Da erwartet man, dass man es mit der Angst zu tun bekommt. Und dann kommt sie natürlich auch". Wenig später schreit er um Hilfe. Und ist schon bald nicht mehr allein auf der Bühne.

Gemeinsam stark sein - in der aktuellen Produktion agieren Kinder und Jugendliche ohne und mit körperlichen, geistigen und psychischen Beeinträchtigungen erstmals zusamen auf der Bühne. Roxy Ulm/ Nik Schölzel

Regisseurin Eva Ellerkamp: "Jeder darf hier sein, wie er will"

Szenen wie diese sind ein Sinnbild für das, was sich das inklusive HEYOKA Theater in Ulm auf die Fahne geschrieben hat: Gemeinsam sind wir stark. Jeder darf sich mit seinen Ängsten, Stärken und Schwächen zeigen und wird so angenommen, wie er ist. Dabei geht es um Ängste aus dem Alltäglichen, wie etwa vor der Schule oder Prüfungen, aber auch um unsere Schwächen und Ängste gegenüber Menschen, die anders sind. Das liegt dem Ensemble von jeher am Herzen: "Wir fragen nicht, was jemand kann, sondern wer er sein möchte", erzählt Eva Ellerkamp, künstlerische Leiterin, Regisseurin, Musiktherapeutin und Mitbegründerin des HEYOKA Theaters.

In guten Träumen wird die Angst besiegt - auch darum geht es beim neuen Kinder- und Jugendstück zum zehnjährigen Jubiläum des HEYOKA Theaters Ulm. Roxy Ulm/ Nik Schölzel

Gelebte Inklusion: HEYOKA Theater hat sich etabliert

Seit seiner Gründung vor zehn Jahren ist das Theater immer größer geworden. Inzwischen ist das Ensemble 40-köpfig, die Mitwirkenden kommen aus allen Generationen. Mit mehreren Produktionen im Jahr und Projekten, wie einem Tanztheater für Kinder, hat sich das inklusive Theater längst einen Namen gemacht. Darauf sei "die bunt gemischte Truppe schon ziemlich stolz", so Ellerkamp.

Eine Szene aus dem Theaterstück "Wirf deine Angst in die Luft": Dabei geht es auch um gegenseitigen Respekt und Toleranz. Roxy Ulm/ Nik Schölzel

Wir sind eine bunt gemischte Truppe - jeder bringt sich ein.

"Jeder bringt sich auf seine Weise ein. Ich glaube, das macht unsere Produktionen auch so besonders", schwärmt Ellerkamp. Im aktuellen Stück seien mehrere Kinder mit Down-Syndrom dabei und ein von Geburt an stark beeinträchtigter Junge. Bei den Proben ist er immer wieder mit seinem Sitzfahrrad unterwegs. Und Papa Philipp lächelt: "Ich hatte auch erst überlegt, ob das was für ihn ist in so einer großen Gruppe. Aber er ist hier äußerst entspannt, das ist wirklich toll."

Hier darf jeder sein, wie er will

Junge Akteure: "Wir werfen die Angst in die Luft"

Beobachtet man die Kinder und Jugendlichen auf der Bühne, merkt man sofort, dass sie mit Spielfreude dabei sind: "Mir macht das unglaublich viel Spaß, ich kann mir sogar vorstellen, das mal beruflich zu machen", meint ein Junge mit Down-Syndrom. Angst kenne jeder, etwa vor Prüfungen oder wenn man Angst hat, etwas falsch zu machen, meint eine 13-Jährige. "Aber wir werfen die Angst halt in die Luft, so wie auf der Bühne", sind sich die jungen Darstellerinnen und Darsteller einig.

Inklusives Theater - alle profitieren

"Das ist mal eine ganz neue Erfahrung", findet eine Elftklässlerin des Weißenhorner Nikolaus-Kopernikus-Gymnasiums. "Hier muss jeder auf den anderen Rücksicht nehmen, aber das ist ein cooles Projekt", pflichtet ihr eine andere Schülerin bei. "Im Grunde profitieren wir alle voneinander", ist sich Regisseurin Eva Ellerkamp sicher und hofft, dass der Funke auch auf das Publikum überspringt. Denn mit dem Kinder- und Jugendstück wolle man künftig junge Menschen stärker für das Thema Inklusion sensibilisieren.

Musik und Gesang spielen beim neuen Kinder- und Jugendstück des HEYOKA Theaters in Ulm eine große Rolle. Dafür sorgen auch Gymnasiasten aus Weißenhorn (Kreis Neu-Ulm), die beim Projekt mitmachen. Nik Schölzel

Das Gymnasium in Weißenhorn habe genau zum richtigen Zeitpunkt nach einem gemeinsamen Projekt gefragt: "Da haben wir gedacht, ist doch super. Dann geben wir unsere Kinder und Jugendlichen dazu und haben einfach mal ein reines Kinder- und Jugendstück".

Die aktuellen Vorstellungen sind bereits restlos ausverkauft. Im Juni plant das HEYOKA Theater weitere Aufführungen.