Insektensnack, Insektenburger, Insekten tiefgefroren - das Angebot an solchen neuartigen Produkten wird immer größer. Auf einen Salat mit Heuschrecken reagierten Menschen in Ulm sehr verschieden.

Heuschrecken und Würmer - das Angebot an neuartigen Produkten wird immer größer. Auf einen dargebotenen Salat mit Heuschreckentopping reagierten Menschen in der Ulmer Innenstadt sehr verschieden. Das erfahren Sie in dieser Umfrage in der Ulmer Fußgängerzone: