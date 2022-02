Jugendliche klettern auf Kindergarten - Hubschraubereinsatz

Jugendliche haben in Heubach im Ostalbkreis den Einsatz eines Polizeihubschraubers ausgelöst. Sie kletterten am Samstag auf das Flachdach eines Kindergartens, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ein Anwohner habe die Polizei alarmiert. Da die Beamten vermuteten, dass es sich um Einbrecher handeln könnte, schickten sie zwei Streifenwagen und einen Hubschrauber, der gerade in der Nähe kreiste. Die fünf Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahre hätten sich an einer Fensteröffnung zu schaffen gemacht, hieß es. Die Polizei geht aber nicht von einem Einbruchsversuch aus, sondern vermutet, dass sie nur Unfug gemacht hätten.