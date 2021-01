per Mail teilen

Im Hepatitis-Skandal am Donauwörther Krankenhaus hat es Einigungen bei der Zahlung von Schmerzensgeld gegeben. Unterdessen laufen die strafrechtlichen Ermittlungen immer noch.

In fast allen Fällen habe man sich außergerichtlich geeinigt, das sagen die Anwälte Christoph Mühl und Roland Aigner übereinstimmend. Dabei können auch die, die nicht geklagt haben, Geld bekommen. Sie müssen das bei der Versicherung nur geltend machen. Laut Anwalt Mühl gibt es im Schnitt 15.000 Euro bis 20.000 Euro von der Versicherung.

Die Ermittlungen im Donauwörther Hepatitis-Skandal sind noch nicht beendet dpa Bildfunk Stefan Puchner

Medizinisches Gutachten des verdächtigen Arztes steht noch aus

Die strafrechtlichen Ermittlungen dauern unterdessen auch zwei Jahre nach Bekanntwerden des Falls noch an. Laut einem Sprecher der Staatsanwaltschaft steht noch ein medizinisches Gutachten zum Gesundheitszustand des verdächtigen suchtkranken Narkosearztes aus.

Mehr als 60 Patienten wurden mit Hepatitis C infiziert

Der Mann soll in seiner Zeit am Donauwörther Krankenhaus über 60 Patienten mit Hepatitis C angesteckt haben. Es handelte sich um Patienten, die von Mai bis November 2016 im Krankenhaus Donauwörth operiert wurden und ihre Narkose von dem Arzt bekamen.