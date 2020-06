per Mail teilen

Nach der Entscheidung des Bundestages für ein neues Radarsystem im Eurofighter rechnet das Rüstungsunternehmen Hensoldt mit etwa 400 zusätzlichen Arbeitsplätzen - vor allem am Standort Ulm.

Als "positives Signal" für den Technologiestandort Deutschland hat Hensoldt-Chef Thomas Müller die Entscheidung aus Berlin bewertet. Deutschland übernehme damit erstmals eine Vorreiterrolle im Bereich der Schlüsseltechnologie für den Eurofighter. Die Bundeswehr bekomme damit die Ausrüstung, die sie brauche, um auf neue Bedrohungen antworten zu können, so Müller. Der Bundestag hatte beschlossen, für die gesamte Eurofighter-Flotte neue Radare entwickeln zu lassen.

Ein Eurofighter der deutschen Luftwaffe (Archivbild) Imago Imago

Auftrag für 1,5 Milliarden Euro

Das Rüstungsunternehmen Hensoldt mit Sitz im bayerischen Taufkirchen hat einen Anteil von 1,5 Milliarden Euro an dem Auftrag. Im Gegensatz zur bisherigen Entwicklung des Radars in einem Konsortium unter britischer Führung wird die Entwicklung jetzt in die Hände des deutschen Entwicklers Hensoldt übergeben. Die Techniker sollen die Sensorik für das System bauen.

400 zusätzliche Stellen in Ulm

Am Standort Ulm rechnet Hensoldt durch den Großauftrag mit rund 400 zusätzlichen Stellen. Bislang beschäftigt das Unternehmen in Ulm rund 2.000 Mitarbeiter. Bei der Radarentwicklung arbeitet die Firma nach eigenen Angaben eng mit dem Hauptauftragnehmer Airbus sowie mit dem spanischen Verteidigungselektronik-Konzern Indra zusammen.

Die Firma Hensoldt in Ulm erhält einen Großauftrag für die Entwicklung von Radaren für die deutsche Eurofighter-Flotte Hensoldt

Auftrag auch für Schiffsradare

Der Bundestag hat auch das Geld für den Kauf von vier Mehrzweckkampfschiffen MKS 180 für die Deutsche Marine genehmigt. Für diese Schiffe soll Hensoldt vier Radare TRS-4D liefern. Radare dieses Typs sind bereits auf zahlreichen Schiffen der Deutschen Marine im Einsatz.