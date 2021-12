Hensoldt darf neues Werk bauen

Der Gemeinderat hat grünes Licht für den Neubau gegeben, allerdings auf einer kleineren Fläche. Das Rüstungs- und Raumfahrtunternehmen Hensoldt Optronics kann in Oberkochen (Ostalbkreis) ein neues Werk bauen. Der Oberkochener Gemeinderat hat dem geänderten Bebauungsplan am Mittwoch zugestimmt. Der vorgesehene Flächenverbrauch im Gewerbegebiet Oberkochen-Süd III werde nach Angaben der Stadt von 8,3 auf 3,3 Hektar reduziert. Hensoldt Optronics produziert in Oberkochen optische Geräte für militärische und zivile Anwendungen und will sich erweitern.