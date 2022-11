Der Freundeskreis Asyl in Elchingen (Kreis Neu-Ulm) beklagt eine Versorgungslücke bei eingereisten Flüchtlingen. Der Helferkreis hat sich in einem offenen Brief ans Auswärtige Amt gewandt.

Nach Ansicht des Freundeskreises Asyl in Elchingen (Kreis Neu-Ulm) klafft eine zu große Versorgungslücke bei Flüchtlingen, die legal eingereist sind. Darum geht es in einem offenen Brief ans Auswärtige Amt, das Sozialministerium und die bayerische Landesregierung. Demnach hätten Geflüchtete, die mit behördlicher Genehmigung und Visum nach Deutschland eingereist seien, zwar Anspruch auf Leistungen vom Jobcenter. Doch bis diese bewilligt seien, vergingen oft Wochen, heißt es in dem Brief. Erstversorgung an Lebensmitteln reicht nicht Die Regierung von Schwaben habe zwar zugesagt, Geflüchtete die ersten drei Tage mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln zu versorgen. Doch damit würde die Zeit bis zur Auszahlung nicht überbrückt. Nötig sei eine finanzielle Soforthilfe, vor allem wenn die Geflüchteten, wie im Teilort Unterelchingen, in einem Dorf und in einer Unterkunft untergebracht seien, wo es keine Versorgung mit Mahlzeiten gebe. Und sich zudem alle zuständigen Ämter nicht im Ort befänden, so der Elchinger Freundeskreis Asyl.