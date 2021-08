Nach den schweren Unwettern und Überflutungen in Rheinland-Pfalz helfen auch Rettungskräfte aus der Region. Über den Katastrophenschutz wurden Krankenwagen angefordert.

Aus Ulm und dem Alb-Donau-Kreis sind am Donnerstagabend insgesamt sieben Krankentransportfahrzeuge in die Hochwassergebiete gefahren. Unter anderem wurden sie bei der Evakuierung von Krankenhäusern und Seniorenheimen eingesetzt. Aus dem Landkreis Heidenheim ist ein Fahrzeug vor Ort, zwei aus dem Ostalbkreis, drei aus dem Landkreis Biberach. Alle sind im Großraum Ahrweiler eingesetzt.

Der Koordinator für den Katastrophenschutz in Ulm und im Alb-Donau-Kreis, Michael Ehrenbeck, geht davon aus, dass in den nächsten Tagen weitere Einsatzkräfte in die Hochwassergebiete ausrücken. Vor Ort sei im Moment das gesamte Ausmaß der Schäden noch gar nicht absehbar. Hilfe werde möglicherweise noch Wochen, wenn nicht sogar Monate gebraucht, so Ehrenbeck.

"Die Bilder verschwinden nicht so schnell aus dem Gedächtnis."

Hier in der Region bereiten sich die Hilfsdienste darauf vor, dass Rettungskräfte auch nach ihrer Rückkehr aus den Hochwassergebieten selbst Hilfe brauchen. Vor Ort sei die Situation teils noch dramatisch. Es gebe Bilder, die man sonst nur aus dem Fernseher kenne. Deshalb werde für die Rückkehrer eine psychologische Hilfe zur Aufarbeitung der Erlebnisse angeboten, so Ehrenbeck.

Hilfe auch vom BRK

Wie es auf der Internetseite der Neu-Ulmer Wasserwacht heißt, ist ein Mitglied der Ortsgruppe Neu-Ulm für den Einsatz abgerufen worden. Das Bayerische Rote Kreuz hat demnach zwei auf Luftrettung spezialisierte Helfer, sogenannte Air-Rescue-Specialists (ARS), für zwei Einsatzmaschinen der Polizei zur Verfügung gestellt. Die Maschinen kommen von der Polizeihubschrauberstaffel Bayern vom Münchener Flughafen.