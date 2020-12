per Mail teilen

Der Kreis Heidenheim sucht Helfer für das Kreisimpfzentrum. Das soll ab 15.Januar im Congress Centrum auf dem Heidenheimer Schlossberg in Betrieb gehen, wie das Landratsamt am Samstag mitteilte. Täglich sollen dort bis zu 800 Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden, in zwei Schichten von 7 bis zirka 21 Uhr. Dafür werden dringend Helfer benötigt. Gesucht werden Ärzte wie auch Apotheker, Sanitäter, Pflege- oder Verwaltungskräfte.