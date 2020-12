Für das geplante Corona-Impfzentrum in Aalen sucht der Ostalbkreis Helferinnen und Helfer. Es soll am 15. Januar in Betrieb gehen. Rund 100 Fachkräfte werden gebraucht. Davon geht das Landratsamt derzeit aus. Ärzte, medizinische Fachangestellte, Rettungssanitäter, Pflege- und Verwaltungskräfte, Medizinstudierende sollen sich bei der Behörde melden. Für das Impfzentrum in der Ulrich-Pfeifle-Halle in Aalen ist ein Zweischichtbetrieb geplant. Jeden Tag von sieben Uhr morgens bis 21 Uhr abends soll geimpft werden, auch an den Wochenenden. An einem Tag könnten rund 800 Menschen die Spritze mit dem Impfstoff bekommen. Außerdem werden mobile Impfteams zusammengestellt, die zum Beispiel in Pflegeheime gehen.