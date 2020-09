per Mail teilen

Städte wie Ulm und Aalen wollen der Gastronomie eine längere Außenbewirtschaftung ermöglichen. Denn sie ist eine der vielen Wirtschaftszweige, die seit Beginn der Corona-Krise erhebliche Einbußen hinnehmen mussten. Nun kommt der Herbst und damit die Kälte.

Heizpilze sollen längere Außenbewirtschaftung ermöglichen(Symbolbild) dpa Bildfunk Gero Breloer / dpa - Bildfunk

Heizpilze gelten als umweltschädlich, in vielen Kommunen sind sie verboten. Doch jetzt erlauben Städte wie Ulm, Aalen, Schwäbisch Gmünd und Ellwangen, Außenbereiche mit diesen Wärmestrahlern zu beheizen. Der Grund: Abstandsregeln in der Gastronomie könnten so besser eingehalten werden.

Brandschutz wird noch geprüft

Noch gehts in den Cafes am Marktplatz in Aalen ohne Heizpilze SWR Hendrik Zorn

In der Stadt Aalen mit rund 3.500 Außensitzplätzen für die Gastronomie waren Heizpilze bislang kein Thema, jetzt werden sie geduldet, so eine Sprecherin der Stadt. Derzeit werde der Brandschutz geprüft, weil die Pilze große und ringsum geschlossene Schirme beheizen sollen.

Pavillons oder Zelte mit Heizstrahlern sollen auch in Ellwangen die Sommersaison verlängern - solange es geht, so ein Sprecher der Stadt. Und auch die Gmünder Gastronomen sollen weiterhin Plätze draußen nutzen können. In der Stadt Heidenheim sind Heizpilze für die Außenplätze der Gastronomie derzeit noch verboten. Eine Entscheidung dazu soll nächste Woche getroffen werden, wenn Oberbürgermeister Bernhard Ilg aus dem Urlaub zurück ist.

Umweltbundesamt verweist auf hohen CO2-Ausstoß

In Ulm gilt die Heizpilz-Regelung vorerst bis Jahresende. Bei Bedarf könne aber verlängert werden, erklärte die Stadtverwaltung. Am Mittwoch hatte die Landesregierung die Städte aufgefordert, bestehende Beschränkungen für Heizpilze zurückzunehmen. Nach Angaben des Umweltbundesamtes verursachen solche Terrassenheizstrahler, vor allem gasbetriebene Geräte, einen hohen CO2-Ausstoß.