Andreas Maier ist neu in Ulm und das zu Zeiten von Corona. Wie fühlt es sich an, während einer weltweiten Pandemie, einen neuen Job anzufangen und eine neue Wohnung zu beziehen?

Andreas Maier arbeitet erst seit Februar in Ulm. Er ist Produkt-Manager bei dem Unternehmen Beurer in der Ulmer Weststadt. Wie viele andere arbeitet der 29-Jährige während Corona oft von zu Hause aus. Er wechselt wöchentlich zwischen Homeoffice und Büro. Obwohl er ab und an mal im Betrieb ist, habe das nur wenig mit normalem Arbeitsalltag zu tun.

"Ich arbeite teilweise mit Kollegen zusammen, die habe ich noch nie persönlich gesehen."

Es sei schwierig eine Verbindung aufzubauen. "Das ergibt sich über einen Videocall nicht", sagt Maier. Auch den Kaffee nebenbei in der Küche gebe es zurzeit einfach nicht.

Umzug mit Sondergenehmigung

Maier hat die letzten sechs Jahre in Reutlingen verbracht. Gemeinsam mit seiner Freundin ist er Anfang des Jahres nach Ulm gezogen. Schon das war ziemlich kompliziert. Sie seien auf die Familie angewiesen gewesen. "Wir mussten erstmal eine Sondergenehmigung bekommen, dass wir überhaupt mit der Personenanzahl umziehen konnten", erläutert der 29-Jährige. Das sei alles ein großer bürokratischer Aufwand gewesen.

Andreas Maier hat während der Pandemie die Natur mehr schätzen gelernt. SWR Sarah Umla

Im neuen Zuhause im Ulmer Vorort Mähringen hat er bislang den ein oder anderen Nachbarn kennengelernt. Weitere Kontakte zu knüpfen sei unter Corona-Bedingungen schwer, vor allem weil Hobbys auch nur allein oder zu zweit möglich sind. Eigentlich spielt Maier in seiner Freizeit Fußball. Aber ein paar Bälle mit einer Gruppe auf dem Bolzplatz zu kicken, geht zur Zeit einfach nicht. Bei der Suche nach einem geeigneten Verein muss er sich daher wohl noch etwas gedulden.

Stadt mit geschlossenen Läden und Cafés

Auch wenn der 29-Jährige durch Ulm läuft, fühlt es sich bisher noch nicht so an, als sei die Stadt seine neue Heimat geworden. Bisher habe er das historische Fischerviertel erkundet oder war an der Donau spazieren. Die Stadt sei mit geschlossenen Geschäften und Cafés einfach nicht richtig erlebbar.

"Man fühlt sich immer noch als Touri."

Den Ausgleich sucht der Produkt-Manager daher in der Natur. Davon hat er vor seiner Haustür in Ulm-Mähringen viel. Der Ort ist eher ein Dorf, mit Wiesen und Wäldern drumherum. Eigentlich untypisch für ihn, sagt er. In Reutlingen hat er im Zentrum gewohnt. Deshalb freut er sich auf den Moment, wenn auch in Ulm direkt wieder mehr möglich ist. Er freue sich darauf, "das Nachtleben zu testen oder einfach mal einen Kaffee zu trinken".

Bis dahin braucht er wohl etwas Geduld. Aktuell hat Ulm immer noch recht hohe Inzidenzwerte. Lockerungen wie anderswo sind nicht in Sicht.