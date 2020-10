per Mail teilen

Die Diskussion um den aus der Weihnachtskrippe im Ulmer Münster verbannten schwarzen König zieht weiter Kreise. Nun äußerten sich auch der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche und die katholische Bischofskonferenz.

Klischeehafte oder diskriminierende Darstellungen der Heiligen Drei Könige in Weihnachtskrippen sollten nach Einschätzung der katholischen Kirche ersetzt werden, so ein Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz. Allerdings würde eine Krippe ohne Melchior suggerieren, dass Christus nur für weiße Menschen zur Welt gekommen sei. Das wäre grundfalsch und rassistisch.

Eigenverantwortung der Gemeinden

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) warb am Wochenende für die Eigenverantwortung der Gemeinden. Für den Ratsvorsitzenden, Heinrich Bedford-Strohm, ist entscheidend, ob mit der Darstellung den Heiligen Drei Königen unterschiedliche Wertigkeiten zugeschrieben werden. Dies sei in der Bibel nämlich nicht der Fall.

Dekan erhält wuterfüllte Zuschriften

Der Ulmer Münster-Dekan Ernst-Wilhelm Gohl hatte im Zusammenhang mit der Debatte um den schwarzen König Melchior wuterfüllte Zuschriften bekommen.