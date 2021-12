per Mail teilen

Einen besonderen Service bietet die Evangelische Kirche in Aalen ihren Mitgliedern zu Heiligabend an: Wer nicht zu einem der Gottesdienste in die Stadtkirche kommen kann, hat die Möglichkeit, einen Gottesdienst mit Krippenspiel übers Internet mitzuerleben. Und zwar ab 16 Uhr über die Homepage der Aalener Stadtkirche.