Heiligabend nicht einsam bleiben - Angebote in der Region

Ulm: Bei der AWO beginnt Heiligabend schon mittags um 12 Uhr in der Begegnungsstätte am Ehinger Tor, traditionell mit Alt-OB Ivo Gönner, der auch Weihnachtslieder anstimmt. Ein Festessen mit spirituellen Impulsen organisiert die Diakonie an zwei Orten - um 18 Uhr in der Pauluskirche und im Café Jam um 18:30.

Neu-Ulm: "Weihnachten gemeinsam" wird im Saal unter der Petruskirche gefeiert. Ab 17 Uhr mit Andacht. Um 19 Uhr wird das Festessen serviert.

Aalen: Im Stadtteil Wasseralfingen lädt die Ortsvorsteherin in den Bürgersaal ein: um 14:30 beginnt das Fest der Freude mit gemeinsamem Singen und einer Weihnachtsgeschichte.

Schwäbisch Gmünd: Zu einer ökumenischen Weihnachtsfeier laden die Gmünder Kirchengemeinden open air auf den Platz vor dem Heilig-Kreuz-Münster. Wer mag, kann eine Laterne mitbringen: als Zeichen des Lichts und der Hoffnung zu Beginn der Heiligen Nacht.