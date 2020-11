Zu den größten Attraktionen in Heidenheim zählt das Kunstmuseum mit seiner Picasso-Plakatsammlung. Chef ist Dr. René Hirner, der vor seinem Ruhestand im November noch einiges zu sagen hat.

SWR: Bund und Länder haben beschlossen, dass auch die Museen ab Montag komplett schließen müssen, mindestens bis Dezember. Was sagen Sie dazu?

René Hirner: Das finde ich natürlich schade, weil ich denke, gerade Museen können die Abstandsregeln und Hygieneregeln gut einhalten. Ich hätte es schön gefunden, wenn sie hätten offen bleiben können.

Leiter des Kunstmuseum in Heidenheim: Dr. Rene´ Hirner SWR

Besteht ihrer Erfahrung nach eine Ansteckungsgefahr im Museum?

Ich sehe die Gefahr nicht, denn selbst bei Gruppenführungen ist es ja so, dass die Museumsbesucher Masken tragen und im Regelfall auch genug Abstand halten können, so dass ich da die Gefahr für sehr gering halte.

Wie sind die Besucherzahlen bei Ihnen in diesem Corona Jahr? Um wie viel höher wird wohl das Defizit am Ende ausfallen?

Wir hatten das große Glück, dass wir bis zum Lockdown eine Blockbuster-Ausstellung bei uns zeigen konnten - also verhältnismäßig für unser kleines Museum. "UnterWasserWelt", bei dem 600 Menschen im Alter von sechs bis über 60 Jahren zusammengearbeitet haben, um eine große Ausstellungsinstallation zu verwirklichen.

"Ausstellung "UnterWasserWelt" war sehr gut besucht" Heidenheimer Museumschef Rene´ Hirner

Und die war sehr gut besucht. Dadurch, dass wir vier Wochen früher als geplant schließen müssen, gehen uns natürlich Einnahmen verloren. Aber da es eh schon das Ende der Ausstellung war und wir eine sehr lange Umbauzeit brauchten, weil eben der Aufwand, die Ausstellung einzurichten auch so groß war, hat es uns insgesamt kaum geschadet - aber das ist sicher eine Sondersituation.

Sie haben in den 28 Jahren, in denen sie das Haus führen, ungefähr 140 Ausstellungen auf die Beine gestellt. Welche war die Erfolgreichste?

Ja, jetzt gerade die letzte Ausstellung. Ich glaube, damit haben wir auch wirklich was bundesweit Einmaliges gemacht. Dass wir den großen Ausstellungsraum des Kunstmuseums, der die Schwimmhalle des ehemaligen Stadtbades war, in eine Unter- und Überwasserwelt verwandelt haben. Und die Menschen, die das umgesetzt haben, das waren Künstler und Kinder, Jugendliche, sowie auch Erwachsene, die in insgesamt 31 Teilprojekten wirklich eine komplette Unterwasser- und Überwasser-Welt aufgebaut hatten.Wir hatten insgesamt 12.000 Besucher in der Ausstellung, was für ein kleines Haus wie unseres eine sehr gute Zahl ist.

Warum sollte man sich bis Sonntag unbedingt noch die Picasso-Plakate anschauen?

Unsere Picasso-Plakatsammlung ist sicher auch was bundesweit Einmaliges. Das ist, glaube ich, ein interessanter Einblick in einen Aspekt des Schaffens von Pablo Picasso, den man normalerweise zu wenig wahrnimmt, weil er sich eben an dieser Grenze zwischen Werbegrafik und angewandter Kunst und freier Kunst bewegt. Und es kann sehr spannend sein, das anzuschauen.