Der katholische Gottesdienst im ZDF am Sonntag (20.06.) wird vom Heidenheimer Pfarrer Tuan Anh Le und dem Heidenheimer Pastoralteam gestaltet. Wegen der Coronopandemie predigt Tian Anh Le allerdings nicht in einer Kirche in Heidenheim, sondern in der Kapelle des Katharinenkrankenhauses in Frankfurt am Main. Die Live-Übertragung im ZDF beginnt um 9.30 Uhr.